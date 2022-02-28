Почти пять тысяч тонн снега вывезли за ночь с улиц Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге уборка улиц от снега и наледи продолжается в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется применению фракционного песка на тротуарах, лестницах и подходах к остановкам.
Минувшей ночью на уборку мегаполиса вышли 92 рабочих, было задействовано 189 спецмашин. Из города вывезли 4 757 тонн снежной массы. Для борьбы с гололедом использовано 4,4 тонны противогололедных материалов и около 32 тонн фракционного песка.
Как сообщают в мэрии, сегодня, 2 марта, в очистке улиц от снега и наледи участвуют 357 рабочих. Задействовано 157 единиц спецтехники.
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Минувшей ночью на уборку мегаполиса вышли 92 рабочих, было задействовано 189 спецмашин. Из города вывезли 4 757 тонн снежной массы. Для борьбы с гололедом использовано 4,4 тонны противогололедных материалов и около 32 тонн фракционного песка.
Как сообщают в мэрии, сегодня, 2 марта, в очистке улиц от снега и наледи участвуют 357 рабочих. Задействовано 157 единиц спецтехники.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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