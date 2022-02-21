В Екатеринбурге за день подано более 10 тысяч заявлений в детские лагеря
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера, 1 марта, в Екатеринбурге стартовала запись детей в загородные лагеря. За день родители подали более 10 тысяч заявлений.
Как сообщили в департаменте образования администрации Екатеринбурга, зарегистрировано уже 10 355 уникальных заявлений без учета дубляжей. 10 249 заявлений направлено через портал госуслуг, 22 – оформлено лично, а 84 – в отделениях МКУ «Центр муниципальных услуг» и МФЦ Свердловской области.
Напомним, что подать заявку на предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях можно до 15 марта. Запись детей в городские лагеря начнется 5 марта и продлится до 19 марта. На смены в санатории подать заявку можно с 15 по 29 апреля.
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Как сообщили в департаменте образования администрации Екатеринбурга, зарегистрировано уже 10 355 уникальных заявлений без учета дубляжей. 10 249 заявлений направлено через портал госуслуг, 22 – оформлено лично, а 84 – в отделениях МКУ «Центр муниципальных услуг» и МФЦ Свердловской области.
Напомним, что подать заявку на предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях можно до 15 марта. Запись детей в городские лагеря начнется 5 марта и продлится до 19 марта. На смены в санатории подать заявку можно с 15 по 29 апреля.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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