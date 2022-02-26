Самбисты УГМК в Верхней Пышме на чемпионате России завоевали восемь медалей



Фото: пресс-служба УГМК

– Секрет победы прост. Надо много трудиться, работать, развивать свои навыки. Я целый год готовился к этому чемпионату и изучил каждого соперника от А до Я. К тому же я выступал в родных стенах, а где, как не дома, становиться чемпионом, – поделился чемпион.



Фото: пресс-служба УГМК

– Главное было не допустить перехода в партер, поэтому я все время пытался находиться в стойке, – рассказал победитель.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Заключительный день чемпионата России по самбо в Верхней Пышме принес в копилку клуба самбо УГМК одну золотую и две бронзовые медали. Общее число наград по итогам соревнований для КС УГМК достигло восьми.Так, чемпионом в категории до 53 кг стал молодой Дамир Шамсутдинов, а опытные Алексей Клюкин (до 53 кг) и Дмитрий Торгашов (до 98 кг) завоевали бронзовые медали в серии утешительных поединков.Ранее чемпионами также стали Станислав Скрябин (до 79 кг) и Антон Брачев (98+ кг). Серебряные медали завоевали Владимир Гладких (до 58 кг) и Рамед Гукев (до 71 кг). «Бронзу» завоевал Аймерген Аткунов (до 58 кг), который вернулся на соревновательный ковер после нескольких лет тренерской работы.В пресс-службе УГМК отметили, что для Станислава Скрябина – это уже второй чемпионский титул. В 2018 году он же завоевал золотую медаль. Потом спортсмен сделал перерыв и больше времени уделял семье. Вернувшись на соревновательный ковер, Скрябин досрочно поверг соперника по финалу Дениса Калинина из Москвы болевым на ногу уже на второй минуте встречи.Для другого чемпиона, бывшего дзюдоиста Антона Брачева, это был только второй чемпионат России по самбо. Первая попытка оказалась не совсем удачной, но со второго раз он стал сильнейшим в супертяжелой весовой категории.В финале Брачеву противостоял Алексей Мерзликин из Пензы, который большинство своих встреч выиграл болевыми приемами. Антон вместе с тренерами изучил эту манеру соперника.План сработал и в тяжелой схватке Антон Брачев заставил соперника получить два предупреждения за пассивное ведение борьбы, что принесло ему решающий балл и победу со счетом 2:1.