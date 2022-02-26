Самбисты УГМК в Верхней Пышме на чемпионате России завоевали восемь медалей
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Заключительный день чемпионата России по самбо в Верхней Пышме принес в копилку клуба самбо УГМК одну золотую и две бронзовые медали. Общее число наград по итогам соревнований для КС УГМК достигло восьми.
Так, чемпионом в категории до 53 кг стал молодой Дамир Шамсутдинов, а опытные Алексей Клюкин (до 53 кг) и Дмитрий Торгашов (до 98 кг) завоевали бронзовые медали в серии утешительных поединков.
Фото: пресс-служба УГМК
Ранее чемпионами также стали Станислав Скрябин (до 79 кг) и Антон Брачев (98+ кг). Серебряные медали завоевали Владимир Гладких (до 58 кг) и Рамед Гукев (до 71 кг). «Бронзу» завоевал Аймерген Аткунов (до 58 кг), который вернулся на соревновательный ковер после нескольких лет тренерской работы.
В пресс-службе УГМК отметили, что для Станислава Скрябина – это уже второй чемпионский титул. В 2018 году он же завоевал золотую медаль. Потом спортсмен сделал перерыв и больше времени уделял семье. Вернувшись на соревновательный ковер, Скрябин досрочно поверг соперника по финалу Дениса Калинина из Москвы болевым на ногу уже на второй минуте встречи.
Фото: пресс-служба УГМК
Для другого чемпиона, бывшего дзюдоиста Антона Брачева, это был только второй чемпионат России по самбо. Первая попытка оказалась не совсем удачной, но со второго раз он стал сильнейшим в супертяжелой весовой категории.
В финале Брачеву противостоял Алексей Мерзликин из Пензы, который большинство своих встреч выиграл болевыми приемами. Антон вместе с тренерами изучил эту манеру соперника.
План сработал и в тяжелой схватке Антон Брачев заставил соперника получить два предупреждения за пассивное ведение борьбы, что принесло ему решающий балл и победу со счетом 2:1.
Так, чемпионом в категории до 53 кг стал молодой Дамир Шамсутдинов, а опытные Алексей Клюкин (до 53 кг) и Дмитрий Торгашов (до 98 кг) завоевали бронзовые медали в серии утешительных поединков.
Фото: пресс-служба УГМК
Ранее чемпионами также стали Станислав Скрябин (до 79 кг) и Антон Брачев (98+ кг). Серебряные медали завоевали Владимир Гладких (до 58 кг) и Рамед Гукев (до 71 кг). «Бронзу» завоевал Аймерген Аткунов (до 58 кг), который вернулся на соревновательный ковер после нескольких лет тренерской работы.
В пресс-службе УГМК отметили, что для Станислава Скрябина – это уже второй чемпионский титул. В 2018 году он же завоевал золотую медаль. Потом спортсмен сделал перерыв и больше времени уделял семье. Вернувшись на соревновательный ковер, Скрябин досрочно поверг соперника по финалу Дениса Калинина из Москвы болевым на ногу уже на второй минуте встречи.
– Секрет победы прост. Надо много трудиться, работать, развивать свои навыки. Я целый год готовился к этому чемпионату и изучил каждого соперника от А до Я. К тому же я выступал в родных стенах, а где, как не дома, становиться чемпионом, – поделился чемпион.
Фото: пресс-служба УГМК
Для другого чемпиона, бывшего дзюдоиста Антона Брачева, это был только второй чемпионат России по самбо. Первая попытка оказалась не совсем удачной, но со второго раз он стал сильнейшим в супертяжелой весовой категории.
В финале Брачеву противостоял Алексей Мерзликин из Пензы, который большинство своих встреч выиграл болевыми приемами. Антон вместе с тренерами изучил эту манеру соперника.
– Главное было не допустить перехода в партер, поэтому я все время пытался находиться в стойке, – рассказал победитель.
План сработал и в тяжелой схватке Антон Брачев заставил соперника получить два предупреждения за пассивное ведение борьбы, что принесло ему решающий балл и победу со счетом 2:1.
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