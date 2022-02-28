В Нижнем Тагиле начнут строить мусоросортировочный комплекс
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев завтра, 2 марта, совершит рабочую поездку в Нижний Тагил. Об этом сообщает Накануне.RU.
В департаменте информполитики региона уточняют, что губернатор даст старт строительству мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Ожидается, что полигон будет работать по безопасным и современным методам.
Также Куйвашев проведет заседание организационного комитета по подготовке к празднованию юбилея Нижнего Тагила. В этом году город отметит 300-летие.
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В департаменте информполитики региона уточняют, что губернатор даст старт строительству мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Ожидается, что полигон будет работать по безопасным и современным методам.
Также Куйвашев проведет заседание организационного комитета по подготовке к празднованию юбилея Нижнего Тагила. В этом году город отметит 300-летие.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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