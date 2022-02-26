В Верхней Пышме поздравили победителей регионального чемпионата WorldSkills Russia

– Благодаря участию Уральской горно-металлургической компании в реализации совместных с правительством Свердловской области проектов техникум «Юность» имеет современные площадки для подготовки студентов к чемпионатам «Молодые профессионалы» (Worldskils Russia) и формирует сами соревновательные площадки по ряду компетенций, – отметил директор техникума «Юность» Виталий Лобастов.



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

– Все участники чемпионата продемонстрировали свои умения эффективно решать поставленные задачи, использовать современные оборудование и технологии, готовность к работе в реальном секторе экономики. От души поздравляю победителей, желаю всем успехов в освоении выбранной специальности и организации своей профессиональной деятельности! – говорит директор колледжа имени Ползунова Андрей Козлов.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Победителей и призеров X открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) поздравили в Верхнепышминском механико-технологическом техникуме «Юность».В Свердловской области с 11 по 18 февраля проходил X открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В нем участвовали более 1200 студентов и школьников. Чемпионат организовали на 23-х площадках профессиональных образовательных организаций региона. Студенты от 16 до 22 лет соревновались по 98 компетенциям, а юниоры до 16 лет – по 32 компетенциям.В чемпионате активно участвовали студенты Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность» и Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова. Колледж и техникум являются партнерами УГМК по подготовке студентов для организаций компании по востребованным специальностям. Соглашение между свердловским министерством образования и молодежной политики, УГМК, техникумом «Юность» и колледжем имени Ползунова было подписано в феврале 2019 года. Учащиеся проходили подготовку к чемпионату в современных мастерских данных образовательных учреждений, модернизированных УГМК.Восемь студентов и кадетов техникума «Юность» стали победителями чемпионата по четырем компетенциям:– «Обслуживание грузовой техники» – Даниил Платов, 1 место;– «Сварочные технологии» – Никита Пастухов, 1 место;– «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» – Михаил Новокшанов, 1 место;– «Лабораторный химический анализ» – Екатерина Бузмакова, 3 место.Одной из призеров WorldSkills стала студентка третьего курса техникума «Юность», отличница Екатерина Бузмакова. Она обучается по договору о целевом обучении с АО «Уралэлектромедь» по специальности «Аналитический контроль качества химических соединений». С 1 марта ее кандидатура утверждена на получение стипендии имени Александра Анатольевича Козицына.В категории «Юниоры» лучшими стали учащиеся кадетской школы:– Артур Гизатуллин, 3 место - «Сварочные технологии»;– Алмаз Латыпов, 3 место «Лабораторный химический анализ».Кроме того, 20 студентов колледжа имени Ползунова стали победителями и призерами чемпионата по компетенциям:– «Электромонтаж»;– «Кровельные работы»;– «Сетевое и системное администрирование»;– «Банковское дело»;– «Рекрутинг»;– «Финансы».