В Екатеринбурге не будут проводить чемпионат мира по волейболу

«Административный совет FIBV пришел к выводу, что подготовить и провести чемпионат мира в России будет невозможно. В связи с этим было принято решение провести чемпионат не в России», – говорится на сайте.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости