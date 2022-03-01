В Екатеринбурге не будут проводить чемпионат мира по волейболу
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в этом году не будет проходить чемпионат мира по волейболу. Об этом сообщается на сайте международной федерации волейбола.
Соревнования должны были пройти в 20 городах России, в том числе в столице Урала. Однако международная федерация волейбола объявила о переносе мужского чемпионата мира из России. Решение об отмене связано с военной спецоперацией на территории Украины.
Отметим, что в Екатеринбурге соревнования планировали провести во Дворце игровых видов спорта. Какая страна теперь будет принимать чемпионат, еще неизвестно.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция, называется войной, определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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Соревнования должны были пройти в 20 городах России, в том числе в столице Урала. Однако международная федерация волейбола объявила о переносе мужского чемпионата мира из России. Решение об отмене связано с военной спецоперацией на территории Украины.
«Административный совет FIBV пришел к выводу, что подготовить и провести чемпионат мира в России будет невозможно. В связи с этим было принято решение провести чемпионат не в России», – говорится на сайте.
Отметим, что в Екатеринбурге соревнования планировали провести во Дворце игровых видов спорта. Какая страна теперь будет принимать чемпионат, еще неизвестно.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция, называется войной, определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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