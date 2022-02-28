Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 4 844 случая коронавируса. Регион вышел на первое место по заболеваемости среди регионов России. Всего в области с начала пандемии подтвердили 355 269 случаев COVID-19.Как рассказали в оперштабе, госпитализировано 553 пациента с коронавирусом. В связи с выздоровлением выписали 1 135 человек. Всего вылечились 217 809 свердловчан.Зафиксировано 14 случаев смерти больных коронавирусом. Общее число летальных исходов в области – 10 286.