Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 4 844 случая коронавируса. Регион вышел на первое место по заболеваемости среди регионов России. Всего в области с начала пандемии подтвердили 355 269 случаев COVID-19.
Как рассказали в оперштабе, госпитализировано 553 пациента с коронавирусом. В связи с выздоровлением выписали 1 135 человек. Всего вылечились 217 809 свердловчан.
Зафиксировано 14 случаев смерти больных коронавирусом. Общее число летальных исходов в области – 10 286.
Как рассказали в оперштабе, госпитализировано 553 пациента с коронавирусом. В связи с выздоровлением выписали 1 135 человек. Всего вылечились 217 809 свердловчан.
Зафиксировано 14 случаев смерти больных коронавирусом. Общее число летальных исходов в области – 10 286.
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