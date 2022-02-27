МЧС призвало свердловчан быть внимательными и отказаться от дальних поездок из-за сильного ветра

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Завтра,1 марта, в первый день весны синоптики обещают в свердловской области ветер с порывами до 18 м/с, а соответственно гололедицу на дорогах. В связи с этим, региональное МЧС предупреждает свердловчан о необходимости соблюдать меры предосторожности, как дома, так и на дорогах.Так, находясь в здании, при сильном ветре нужно закрыть все окна и двери, при этом проверив надежность их закрытия. Помните о соблюдении мер пожарной безопасности, не допускайте применения открытого огня, по возможности отключите электроприборы.Автовладельцам необходимо быть максимально внимательными при управлении транспортными средствами. В сложных дорожных условиях следует неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Если загородная поездка на автомобиле неизбежна, укомплектуйте машину минимальными средствами спасения – лопатой, тросом и топором. Не забывайте о зарядке телефона и одевайтесь теплее, либо возьмите тёплую одежду с собой. Захватите с собой в дорогу термос с горячим чаем, он не будет лишним.При возникновении происшествий и необходимости оказания помощи сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101 или единому номеру вызова экстренных служб – 112.