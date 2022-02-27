Свердловчан пригласят пройти бесплатное тестирование на генетические заболевания
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жителям Свердловской области предложат бесплатно пройти тестирование на выявление генетических заболеваний. Этот проект реализуется в рамках поручения губернатора для достижения целей национального проекта «Здравоохранение».
Разработчики проекта включили в панель исследования более 50 генов, провоцирующих различные заболевания, которые при выявлении можно предотвратить на раннем этапе. Также можно скорректировать тяжёлые последствия и улучшить качество жизни, сообщает региональный оперштаб.
При помощи молекулярно-генетических исследований можно выявить в том числе спинальную мышечную атрофию (СМА), муковисцидоз, наследственные болезни обмена веществ и злокачественные новообразования.
В проекте принимают участие крупнейшие клиники Свердловской области: клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка», Свердловский областной онкологический диспансер, а также Институт медицинских клеточных технологий.
Все исследования будут проводиться за счёт бюджета региона.
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Разработчики проекта включили в панель исследования более 50 генов, провоцирующих различные заболевания, которые при выявлении можно предотвратить на раннем этапе. Также можно скорректировать тяжёлые последствия и улучшить качество жизни, сообщает региональный оперштаб.
При помощи молекулярно-генетических исследований можно выявить в том числе спинальную мышечную атрофию (СМА), муковисцидоз, наследственные болезни обмена веществ и злокачественные новообразования.
В проекте принимают участие крупнейшие клиники Свердловской области: клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка», Свердловский областной онкологический диспансер, а также Институт медицинских клеточных технологий.
Все исследования будут проводиться за счёт бюджета региона.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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