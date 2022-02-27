Станция скорой помощи в Екатеринбурге получила 20 новых автомобилей
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Сегодня, 28 февраля, станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге получила 20 новых автомобилей.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, новые машины станции скорой помощи передал благотворительный фонд святой Екатерины. Главврач станции Игорь Пушкарев рассказал, что благодаря этому из эксплуатации можно буде вывести и подготовить к списанию 16 старых автомобилей, которыми пользовались более пяти лет.
Напомним, что в прошлом году фонд святой Екатерины передал станции 55 машин скорой помощи, а также профинансировал установку кислородной станции.
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Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, новые машины станции скорой помощи передал благотворительный фонд святой Екатерины. Главврач станции Игорь Пушкарев рассказал, что благодаря этому из эксплуатации можно буде вывести и подготовить к списанию 16 старых автомобилей, которыми пользовались более пяти лет.
Напомним, что в прошлом году фонд святой Екатерины передал станции 55 машин скорой помощи, а также профинансировал установку кислородной станции.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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