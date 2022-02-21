Более семи тысяч тонн снега вывезли за выходные из Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За выходные с улиц Екатеринбурга на полигоны вывезли более семи тысяч тонн снежной массы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В ночь на 28 февраля в уборке города участвовали 353 рабочих, было задействовано 158 спецмашин. Коммунальщики вывезли с улиц 2 732 тонны снега. Всего за выходные было вывезено свыше семи тысяч тонн снега.
Сегодня на борьбу со снегом и наледью вышел 361 дорожный рабочий, задействовано 196 единиц спецтехники.
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В ночь на 28 февраля в уборке города участвовали 353 рабочих, было задействовано 158 спецмашин. Коммунальщики вывезли с улиц 2 732 тонны снега. Всего за выходные было вывезено свыше семи тысяч тонн снега.
Сегодня на борьбу со снегом и наледью вышел 361 дорожный рабочий, задействовано 196 единиц спецтехники.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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