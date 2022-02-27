Конькобежец из Екатеринбурга завоевал три медали на первенстве России
Общество
Фото предоставлено спортивной школой «Юность»
Воспитанник екатеринбургской спортивной школы «Юность» Владимир Семирунний завоевал три медали на юниорском первенстве России.
С 24 по 27 февраля в конькобежном центре «Коломна» проходили соревнования, в которых участвовали 90 сильнейших конькобежцев из 19 регионов России.
Екатеринбуржец Владимир Семирунний завоевал на первенстве две золотые медали на дистанциях 3000 метров и 5000 метров и серебряную медаль на дистанции 1500 метров.
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С 24 по 27 февраля в конькобежном центре «Коломна» проходили соревнования, в которых участвовали 90 сильнейших конькобежцев из 19 регионов России.
Екатеринбуржец Владимир Семирунний завоевал на первенстве две золотые медали на дистанциях 3000 метров и 5000 метров и серебряную медаль на дистанции 1500 метров.
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