Коллекционеры потребовали вернуть экспонаты из музея компьютеров в Екатеринбурге
Общество
Фото: Музей компьютеров и игр Екатеринбурга / vk.com
Частные коллекционеры, в том числе иностранные, требуют вернуть экспонаты, которые они ранее размещали в «Антимузее компьютеров и игр» в Екатеринбурге.
Как сообщается на сайте музея, в воскресенье утром сотрудники закончили упаковку экспонатов и отправили их частным коллекционерам. Многие экспонаты вернулись в Германию и Чехию.
Планируется, что работу музея будут постепенно восстанавливать. На этой недели будут открываться залы, однако тематика выставки изменится.
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Как сообщается на сайте музея, в воскресенье утром сотрудники закончили упаковку экспонатов и отправили их частным коллекционерам. Многие экспонаты вернулись в Германию и Чехию.
«В связи с обстоятельствами в политическом и экономическом планах дальнейшее размещение экспонатов в Екатеринбурге оказалось нежелательным», – отмечается на сайте.
Планируется, что работу музея будут постепенно восстанавливать. На этой недели будут открываться залы, однако тематика выставки изменится.
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