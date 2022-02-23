Мокрый снег и гололед ожидают свердловчан в понедельник
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области сохраняется теплая погода с температурой до +3°C днем. В понедельник синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и гололедицу на дорогах.
В понедельник, 28 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью -6…-11°C, днем -2…+3°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночью -6…-8°C, днем 0…+2°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 1 марта, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -5…-10°C, днем +1…-4°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -7…-9°C, днем 0…-2°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек., порывы до 13 м/сек.
В среду, 2 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-13°C, -2…+3°C. Ветер западный 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью-8…-10°C, днем 0…+2°C. Ветер западный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
В понедельник, 28 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью -6…-11°C, днем -2…+3°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночью -6…-8°C, днем 0…+2°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 1 марта, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -5…-10°C, днем +1…-4°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -7…-9°C, днем 0…-2°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/сек., порывы до 13 м/сек.
В среду, 2 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-13°C, -2…+3°C. Ветер западный 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью-8…-10°C, днем 0…+2°C. Ветер западный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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