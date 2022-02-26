Еще 4 616 случаев COVID-19 выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки COVID-19 выявлен еще у 4 616 свердловчан, 1 371 из Екатеринбурга. Общее число выявленных случаев составляет 345 653, сообщает региональный оперштаб.
По выздоровлению был выписан 1 051 человек. За все время вылечилось 216 625.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 14 человек. За весь период пандемии умерло 10 257 жителей Свердловской области.
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По выздоровлению был выписан 1 051 человек. За все время вылечилось 216 625.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 14 человек. За весь период пандемии умерло 10 257 жителей Свердловской области.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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