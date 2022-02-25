Евгений Куйвашев призвал предприятия развивать локализацию и импортозамещение
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня в ходе ежегодного собрания Свердловского Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Евгений Куйвашев призвал руководителей крупного бизнеса развивать локализацию и импортозамещение.
«Сейчас мы переживаем очень непростой период, связанный с резким обострением международной обстановки, экономическими санкциями, глобальной трансформацией экономики. В этих условиях мы должны работать над повышением уровня локализации и импортозамещения критически важных комплектующих», – сказал свердловской губернатор.
По его словам, в ближайшие три года власти выделят на эти цели 3,6 миллиарда рублей.
Также в ходе этой встречи Куйвашев обратил внимание на необходимость укрепления кибербезопасности, цифровой защищенности бизнеса, производственных объектов и технологических процессов.
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«Сейчас мы переживаем очень непростой период, связанный с резким обострением международной обстановки, экономическими санкциями, глобальной трансформацией экономики. В этих условиях мы должны работать над повышением уровня локализации и импортозамещения критически важных комплектующих», – сказал свердловской губернатор.
По его словам, в ближайшие три года власти выделят на эти цели 3,6 миллиарда рублей.
Также в ходе этой встречи Куйвашев обратил внимание на необходимость укрепления кибербезопасности, цифровой защищенности бизнеса, производственных объектов и технологических процессов.
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