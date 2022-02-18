Живущая в Чехии свердловчанка через суд добилась выплаты российской пенсии
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловчанка с видом на жительство в Чехии выиграла суд у Пенсионного фонда РФ в споре о начислении пенсии. Женщина осталась гражданкой России, поэтому после достижения пенсионного возраста она обратилась в фонд, чтобы оформить пенсию, но получила отказ.
«Пенсионный фонд считал, что раз женщина на момент выхода на пенсию постоянно проживала на территории Чешской Республики, приобретенный на территории Российской Федерации страховой стаж подлежит учету при определении ее права на пенсионное обеспечение по законодательству Чешской Республики», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда.
Свердловчанка решила это так не оставлять и обратилась в Ленинский суд Нижнего Тагила. Там встали на сторону пенсионерки и постановили выплачивать ей пенсию с марта 2020 года. Пенсионный фонд пытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, однако и там встали на сторону женщины, оставив решение суда первой инстанции без изменений.
«Сохранение российской регистрации не носило формальный характер, а было связано с необходимостью осуществления трудовой деятельности на территории обоих государств», – объяснили в пресс-службе.
Несмотря на то, что свердловчанка с 2013 года проживала в Чешской республике, до марта 2018 года она продолжала работать в Нижнем Тагиле.
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«Пенсионный фонд считал, что раз женщина на момент выхода на пенсию постоянно проживала на территории Чешской Республики, приобретенный на территории Российской Федерации страховой стаж подлежит учету при определении ее права на пенсионное обеспечение по законодательству Чешской Республики», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда.
Свердловчанка решила это так не оставлять и обратилась в Ленинский суд Нижнего Тагила. Там встали на сторону пенсионерки и постановили выплачивать ей пенсию с марта 2020 года. Пенсионный фонд пытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, однако и там встали на сторону женщины, оставив решение суда первой инстанции без изменений.
«Сохранение российской регистрации не носило формальный характер, а было связано с необходимостью осуществления трудовой деятельности на территории обоих государств», – объяснили в пресс-службе.
Несмотря на то, что свердловчанка с 2013 года проживала в Чешской республике, до марта 2018 года она продолжала работать в Нижнем Тагиле.
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