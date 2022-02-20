Еще 4 544 случая COVID-19 выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 4 544 новых случая COVID-19, из них 1663 в Екатеринбурге. За все время в регионе было зарегистрировано 336 483 случая.
По выздоровлению из больниц было выписано 1 048 свердловчан. Всего вылечилось от коронавируса 214 505 человек.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 8 пациентов. Общее число летальных исходов в Свердловской области составляет 10 235.
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По выздоровлению из больниц было выписано 1 048 свердловчан. Всего вылечилось от коронавируса 214 505 человек.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 8 пациентов. Общее число летальных исходов в Свердловской области составляет 10 235.
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