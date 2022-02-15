Перекрытие улицы Рабочих в Екатеринбурге продлили до конца марта
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлили перекрытие участка улицы Рабочих от Татищева до Нагорной до 31 марта 2022 года.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, движение на данном участке закрыли 10 ноября 2021 года из-за проведения работ по благоустройству территории, прилегающей к строящимся зданиям. Планировалось, что ограничения продлятся до 31 декабря, однако к этому сроку ремонт закончить не успели.
Решено было продлить перекрытие до 28 февраля, но и к этому времени работы, видимо, еще не закончатся. Теперь специалисты обещают завершить работы по благоустройству до конца марта.
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Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, движение на данном участке закрыли 10 ноября 2021 года из-за проведения работ по благоустройству территории, прилегающей к строящимся зданиям. Планировалось, что ограничения продлятся до 31 декабря, однако к этому сроку ремонт закончить не успели.
Решено было продлить перекрытие до 28 февраля, но и к этому времени работы, видимо, еще не закончатся. Теперь специалисты обещают завершить работы по благоустройству до конца марта.
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