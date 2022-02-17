Заразный базилик «Сибирский карлик» поступил в Свердловскую область

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Свердловской области обнаружена зараженная партия семян базилика сорта «Сибирский карлик», который поступил из Нижегородской области.В этих семенах в испытательной лаборатории Свердловского референтного центра сотрудники отдела карантина растений нашли опасные семена карантинного сорного растения повилики рода Cuscuta L. (200 шт/кг).Повилика является опасным сорняком-паразитом, который относят к типу карантинных сорняков. Сорняк представляет собой шнуровидные или нитевидные ветвящиеся стебли, которые живут за счет растений-хозяев. К хозяевам повилика крепится с помощью присосок.Сорняк высасывает соки из растения, иссушает его, нарушает обмен веществ. В результате зараженное растение полностью или частично гибнет. Повилика способно быстро распространяться на больших площадях. Ее семена отличает живучесть, они способны прорастать даже после пятилетнего нахождения в почве. Также повилика часто маскирует свои семена под семена растений, которые люди используют в саду, на огороде.