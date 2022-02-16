Девушка спасла на свердловской трассе краснокнижную сову

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Артемовский девушка спасла сову. Это произошло на участке автодороги межу Артемовским и Режем, сообщает Е1.Екатеринбурженка Алена рассказала, что птица влетела в боковое стекло другого автомобиля. Девушка сначала проехала, но потом развернулась и вернулась к сове. Она взяла одеяло, завернула в него сову, которая сидела на обочине, и отвезла ее в ветеринарную клинику.В ветеринарной клинике девушку перенаправили в Центр реабилитации птиц. У совы выявили небольшое сотрясение и проблемы с одним ногтем. Оказалось, что это бородатая неясыть, которая занесена в Красную книгу. Алене предстоит поддержать сову около недели дома, пока залечиваются раны, а потом выпустить в том месте, где ее подобрали.