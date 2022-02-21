В Екатеринбурге инвалидное кресло для 11-летнего мальчика выдали только после вмешательства прокуратуры
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С прошлого года ждал выдачи прогулочного кресла-коляски с ручным приводом для больных ДЦП 11-летний житель Екатеринбурга. Его законный представитель подал соответствующее заявление в региональное подразделение Фонда социального страхования РФ более 9 месяцев назад, но необходимое малолетнему инвалиду техническое средство предоставлено так и не было.
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре Орджоникидзевского района. Там справедливо посчитали, что право ребёнка-инвалида на социальную помощь было нарушены. Руководству регионального подразделения Фонда соцстрахования было вынесено представление об устранении нарушений закона.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, маленький екатеринбуржец с диагнозом «детский церебральный паралич» кресло-коляску, наконец-то, получил и теперь сможет совершать прогулки по улицам родного города.
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре Орджоникидзевского района. Там справедливо посчитали, что право ребёнка-инвалида на социальную помощь было нарушены. Руководству регионального подразделения Фонда соцстрахования было вынесено представление об устранении нарушений закона.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, маленький екатеринбуржец с диагнозом «детский церебральный паралич» кресло-коляску, наконец-то, получил и теперь сможет совершать прогулки по улицам родного города.
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