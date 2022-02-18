Дамы из Краснотурьинской исправительной колонии поздравили защитников Отечества «живой» видеоткрыткой

19.34 Среда, 23 февраля 2022
Общество
Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Не остались в стороне от празднования Дня защитника Отечества осужденные женщины, отбывающие наказание в исправительной колонии №16. Утром 23-го февраля они спели песню «Граница», записали это на видеокамеру и, таким образом, создали «живую» поздравительную видеоткрытку для мужчин.

Песню исполнил хор «Орфей», созданный при исправительном учреждении. А чтобы видеооткрытка получилась красочней, пели не просто на фоне скучной стены, но в забавном «армейском» оформлении. Это выступление дало старт праздничному концерту, который прошёл на территории колонии. Помимо «Орфея» песни пели «Краснотурьинские бабушки», а другие обитательницы колонии читали стихи, посвящённые празднику, и танцевали.

«После обеда в комнатах воспитательной работы прошёл турнир по шахматам, также посвящённый празднику. В упорной и продолжительной борьбе победу одержала осужденная Ирина М.: она выиграла две партии, ещё одну закончила вничью», - сообщает начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:40 «Мотив» закрывает свой первый офис в Екатеринбурге
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