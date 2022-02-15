«Благодаря» предприятию «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле раньше времени началась весна

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловскую область раньше времени пришла по-весеннему тёплая погода. Но, всё же, она продержалась ещё слишком короткий срок, чтобы местные водоёмы стали очищаться ото льда. А, меж тем, лёд на Нижнетагильском пруду уже растаял, — сообщает интернет-газета V-Tagile.ru.Жители Нижнего Тагила связывает исчезновение льда с деятельностью предприятия «ЕВРАЗ НТМК», которое сливает стоки в городской пруд, — пишет издание и приводит слова председателя РОО СО «Экоправо» Андрея Волегова: «Тагильчане давно замечают, что в районе улицы Заводской за Демидовской дачей льда не бывает вообще, даже в сильные морозы. Недалеко от этого места расположен Клуб моржей. И можно предположить, что люди погружаются в воду, которая содержит такие вещества, которые могут подорвать здоровье».Ранее «ЕВРАЗ НТМК» обвинили также в загрязнении воздуха в Нижнем Тагиле. За последние 30 дней 4 раза отмечалось повышенное содержание в нём сероводорода – от 10 до 20 ПДК. Предприятие пыталось «отмазаться», переложив вину канализационную систему «Водоканала-НТ», которая, якобы, и выбрасывает в таком количестве в атмосферу сероводород возле газоанализатора, который показывал всплески загрязнения. Но это удалось легко опровергнуть с приборами в руках – датчики показали, что «виноватый» коллектор даже близко не даёт такие показатели сероводорода. Версия представителей «ЕВРАЗ НТМК» опровергается и физическими законами – сероводород тяжелее воздуха и не может взмывать из подземной канализации к небесам.