На центральной площади Екатеринбурга можно было купить шоколадное оружие к 23-му февраля

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В минувшие выходные в Екатеринбурге на центральной площади города прошла ярмарка, на которой можно было купить… оружие из шоколада. Торговцы сладостями предлагали посетительницам ярмарки сделать такой подарок своим мужчинам к 23-му февраля, к Дню защитника отечества.На «шоколадном» развале на выбор предлагались лимонки, маленькие сабельки, кинжалы и пистолеты. Всё – из качественного шоколада, без добавления сахара и трансжиров (по крайней мере, так заявлял плакат, стоящий возле коробок с товаром). Более миролюбивые граждане могли приобрести пилы и пассатижи – тоже из шоколада. Ну, а людей с развитым чувством юмора наверняка больше заинтересовали шоколадки, выполненные в виде пивных банок и вяленой воблы.К слову, шоколадные фигурки в виде лимонок – не придумка уральских предпринимателей. Так, московская компания «Flando» круглый год (а не только к празднику) торгует лимонками из бельгийского шоколада. А в интернет-магазинах для кондитеров можно найти пластиковые формочки для домашнего приготовления шоколадок самых разных видов, в том числе – и в виде лимонки.