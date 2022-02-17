В Свердловской области во второй половине недели будет тепло
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге сохранится умеренно теплая погода. Температура воздуха может подняться до +4°C.
В четверг, 24 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, ночью до умеренного. В отдельных районах гололедные явления. Ночью 0…-5°C, днем -1…+4°C. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью 0…-2°C, днем +1…+3°C. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
В пятницу, 25 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-8°C, на крайнем севере до -13°C. Днем 0…-5°C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-5°C, днем 0…-2°C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 26 февраля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…-10°C, в горах и низинах до -15°C. Днем +2…-3°C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-10°C, днем 0…+2°C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 24 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, ночью до умеренного. В отдельных районах гололедные явления. Ночью 0…-5°C, днем -1…+4°C. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью 0…-2°C, днем +1…+3°C. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
В пятницу, 25 февраля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-8°C, на крайнем севере до -13°C. Днем 0…-5°C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-5°C, днем 0…-2°C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 26 февраля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…-10°C, в горах и низинах до -15°C. Днем +2…-3°C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-10°C, днем 0…+2°C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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