Еще 4 061 случай коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 4 061 случай коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 327 773 заболевших COVID-19.
Как рассказали в региональном оперштабе, за сутки госпитализировали 665 пациентов. По выздоровлению выписали 1 133 человек. Всего выздоровели 212 452 свердловчан.
Зафиксировано девять летальных исходов. Общее число случаев смерти больных COVID-19 в области – 10 221.
Как рассказали в региональном оперштабе, за сутки госпитализировали 665 пациентов. По выздоровлению выписали 1 133 человек. Всего выздоровели 212 452 свердловчан.
Зафиксировано девять летальных исходов. Общее число случаев смерти больных COVID-19 в области – 10 221.
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За сутки в Свердловской области выявили 3 667 случаев COVID-19
22 февраля 2022
22 февраля 2022