Еще 4 061 случай коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 4 061 случай коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 327 773 заболевших COVID-19.Как рассказали в региональном оперштабе, за сутки госпитализировали 665 пациентов. По выздоровлению выписали 1 133 человек. Всего выздоровели 212 452 свердловчан.Зафиксировано девять летальных исходов. Общее число случаев смерти больных COVID-19 в области – 10 221.