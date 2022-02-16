В топ-100 лучших ресторанов России попали пять заведений из Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В список 100 лучших ресторанов России попали пять заведений из Екатеринбурга. Накануне в Москве состоялась церемония награждения национальной ресторанной премией WheretoEat.Как передает Е1, в список лучших ресторанов страны вошли следующие заведения уральской столицы: «Гастроли» (44 место), «Momo» (51), «Kitchen» (74), «Горожане» (78/79-е места), «Cibo» (87/89).Первое место в рейтинге занял московский ресторан «Twins Garden», второе – «Birch» (Санкт-Петербург), а замкнул тройку лидеров – «Harvest» (Санкт-Петербург).