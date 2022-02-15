Парк Маяковского в Екатеринбурге отметит День защитника отечества богатырскими играми и строительством крепостей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского подготовил к Дню защитника отечества обширную праздничную программу. Она включает спортивные игры, конкурсы и мастер-классы.В этот день в парке екатеринбуржцам разных возрастов предложат поучиться росписи имбирных пряников, созданию стеклянной мозаики и сборке деревянных машинок. Для тех, кто любит более подвижную манеру развлечений, фонд развития человека «Стать» организует богатырские игры. Они предполагают участие взрослых мужчин и включают перетягивание каната, установление рекорда по удерживанию гири на весу и эстафету с живым весом на плечах (в качестве оного можно использовать сыновей и племянников).Самым необычным мероприятием в этот день станет строительство снежных крепостей на скорость. Желающих побыть «снежными» строителями разделят на две команды и дадут старт в 15:00. Наверняка осложнит задачу погода, ведь на 23-е февраля синоптики обещают в Екатеринбурге плюсовую температуру и даже… дождь!Ну, и традиционным салютом разукрасится небо над парком Маяковского вечером. Залпы дадут в 21:00 из раритетных противотанковых пушек, какими в годы Великой Отечественной войны били фашистов наши деды и прадеды.