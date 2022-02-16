В Екатеринбурге установили памятник «Есть такая профессия – Родину защищать»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В преддверии Дня защитника Отечества в Екатеринбурге установили скульптурную композицию «Есть такая профессия – Родину защищать». Сегодня состоялась торжественная церемония открытия памятника.Памятник установили на площади перед центральным входом в Екатеринбургское суворовское военное училище на улице Первомайская, 88.В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев и соучредитель Фонда святой Екатерины Андрей Симановский.В основе памятника – сцена из советского кинофильма «Офицеры», где встречаются два боевых товарища Алексей Трофимов и Иван Варавва.