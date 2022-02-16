Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сегодня на брифинге сообщил, что в регионе стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
Чиновник отметил определенное снижение количества новых случаев коронавируса. Кроме того, снижается число заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией. По данным Крекова, Екатеринбург выходит из эпидпроцесса.
Также в Свердловской области фиксируется снижение звонков по номерам 122 и 03, хотя нагрузка на амбулаторную службу сохраняется.
Павел Креков добавил, что в регионе преобладает новый штамм коронавируса «омикрон». При этом штамм «дельта» никуда не ушел.
– Сейчас мы видим безусловные элементы стабилизации. При этом цифры еще высокие, – говорит Креков.
Чиновник отметил определенное снижение количества новых случаев коронавируса. Кроме того, снижается число заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией. По данным Крекова, Екатеринбург выходит из эпидпроцесса.
Также в Свердловской области фиксируется снижение звонков по номерам 122 и 03, хотя нагрузка на амбулаторную службу сохраняется.
Павел Креков добавил, что в регионе преобладает новый штамм коронавируса «омикрон». При этом штамм «дельта» никуда не ушел.
– Те, кто находится в стационарах, как правило, болеют штаммом дельта, – сообщил замгубернатора.
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