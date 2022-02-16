Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется в Свердловской области

– Сейчас мы видим безусловные элементы стабилизации. При этом цифры еще высокие, – говорит Креков.

– Те, кто находится в стационарах, как правило, болеют штаммом дельта, – сообщил замгубернатора.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сегодня на брифинге сообщил, что в регионе стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом.Чиновник отметил определенное снижение количества новых случаев коронавируса. Кроме того, снижается число заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией. По данным Крекова, Екатеринбург выходит из эпидпроцесса.Также в Свердловской области фиксируется снижение звонков по номерам 122 и 03, хотя нагрузка на амбулаторную службу сохраняется.Павел Креков добавил, что в регионе преобладает новый штамм коронавируса «омикрон». При этом штамм «дельта» никуда не ушел.