Свердловчане смогут связываться с врачами по видеосвязи в марте
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Свердловской области смогут пользоваться сервисом видеоконференцсвязи для консультации с врачами уже в марте этого года.
Как заявил заместитель губернатора Павел Креков, сейчас идет наладка системы. Тестирование проходит на технических работника. В начале следующей недели уже начнется тестирование системы на конкретных пациентах.
Креков назвал систему видеоконференцсвязи с врачами принципиально новым шагом по развитию дистанционной медицины.
Как заявил заместитель губернатора Павел Креков, сейчас идет наладка системы. Тестирование проходит на технических работника. В начале следующей недели уже начнется тестирование системы на конкретных пациентах.
– Надеемся, что к концу следующей недели мы выйдем на плановые показатели дистанционной работы, – сообщил замгубернатора.
Креков назвал систему видеоконференцсвязи с врачами принципиально новым шагом по развитию дистанционной медицины.
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