В Екатеринбурге отремонтируют пять дорог, ведущих к больницам и учебным заведениям
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы дороги до больниц, школ, университетов и детских садов.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в 2022 году планируется отремонтировать улицу Краснофлотцев – от Старых Большевиков до переулка Черноморского. Там находится школа №107. Отремонтируют и участок от дома №108 на улице Белинского до улицы Щорса, где расположены поликлиника № 2 ЦГКБ № 6, средняя школа № 17 и Уральский государственный аграрный университет.
Кроме того, запланированы ремонты на улице Луначарского, от Малышева до Первомайской, где находится поликлиника №2 ЦГБ №7, и на улице Куйбышева, от Московской до Белинского, где «соседствуют» Уральский государственный горный университет и детский сад № 301.
Также в этом году отремонтируют участок улицы Чапаева – от Декабристов до Фрунзе. Здесь находятся Свердловский областной противотуберкулезный диспансер и одно из зданий Уральского федерального университета.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в 2022 году планируется отремонтировать улицу Краснофлотцев – от Старых Большевиков до переулка Черноморского. Там находится школа №107. Отремонтируют и участок от дома №108 на улице Белинского до улицы Щорса, где расположены поликлиника № 2 ЦГКБ № 6, средняя школа № 17 и Уральский государственный аграрный университет.
Кроме того, запланированы ремонты на улице Луначарского, от Малышева до Первомайской, где находится поликлиника №2 ЦГБ №7, и на улице Куйбышева, от Московской до Белинского, где «соседствуют» Уральский государственный горный университет и детский сад № 301.
Также в этом году отремонтируют участок улицы Чапаева – от Декабристов до Фрунзе. Здесь находятся Свердловский областной противотуберкулезный диспансер и одно из зданий Уральского федерального университета.
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