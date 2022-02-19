В Карпинске и Краснотурьинске изымут всех свиней из-за вспышки АЧС
Общество
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
В Карпинске и Краснотурьинске в хозяйствах изымут всех свиней. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, опубликованном на официальном портале правовой информации региона, животных будут изымать из-за вспышки африканской чумы свиней. Животных изымут на территории в радиусе 10 километров от эпизоотического очага в пределах границ Карпинска и Краснотурьинска, за исключением предприятий по убою и переработке свиней.
Напомним, что в январе в Карпинске зафиксировали первую в этом году вспышку африканской чумы свиней.
Согласно распоряжению, опубликованном на официальном портале правовой информации региона, животных будут изымать из-за вспышки африканской чумы свиней. Животных изымут на территории в радиусе 10 километров от эпизоотического очага в пределах границ Карпинска и Краснотурьинска, за исключением предприятий по убою и переработке свиней.
Напомним, что в январе в Карпинске зафиксировали первую в этом году вспышку африканской чумы свиней.
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