В Свердловской области растут детская смертность и количество многодетных семей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце прошлой недели уполномоченный по правам ребёнка Свердловской области Игорь Мороков доложился губернатору Куйвашеву о состоянии дел в сфере, которой он уполномочен заниматься. Приведённые им данные касались 9 последних месяцев и – в сравнении с данными 2020-го года имеются как положительные, так и отрицательные изменения.Согласно докладу Морокова, в Свердловской области увеличилось количество семей, которые подпадают под статус многодетных. Если в 2020 году семей, где растёт трое и более детей, насчитывалось 62 тысячи, то в 2021-м их стало 64 тысячи. Каждая такая семья вправе рассчитывать на особую помощь от государства в виде льгот, компенсации расходов на оплату коммунальных услуг и денежные пособия.Вместе с тем, выросли детская смертность и количество дорожно-транспортных происшествий, когда несовершеннолетние в Свердловской области получали травмы различной степени тяжести. Смертность выросла, по сравнению с 2020-м годом на 5%.Что касается общего количества детей, проживающих в населённых пунктах Свердловской области, то, по данным Игоря Морокова, на 1 января 2022 года их было около 937 тысяч.