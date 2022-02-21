В День защитника отечества в Екатеринбурге начнётся… фестиваль феминистских практик
Общество
Афиша фестиваля «[СО]гласие» от лаборатории «Межа»
В среду, 23-го февраля феминистки запустят в Екатеринбурге фестиваль «[СО]гласие» от лаборатории «Межа». Площадкой фестиваля станет Государственный центр современных искусств (улица Добролюбова, 19А).
Это уже второй блок фестиваля, который представляет из себя серию растянутых во времени культурных мероприятий, посвящённых феминизму в России и мире. Так, в среду состоится лекция писательницы Оксаны Васякиной на тему «Прислушаться к голосам феминистской поэзии». Этот рассказ о феминистской поэзии никак не связан с Днём защитника отечества. Зато связан с открытием публичной библиотеки ГЦСИ и станет первым событием в её залах.
Фестиваль продолжится 25-го февраля в магазине «Пиотровский». Там Оксана Васякина представит книгу «Рана», за которую была отмечена литературной премией «НОС». А в течение марта пройдут ещё под десяток события фестиваля, включающие литературные лекции, чтение стихов, концерты и перформансы.
Подробнее с программой фестиваля «[СО]гласие» можно ознакомиться на сайте лаборатории «Межа».
Это уже второй блок фестиваля, который представляет из себя серию растянутых во времени культурных мероприятий, посвящённых феминизму в России и мире. Так, в среду состоится лекция писательницы Оксаны Васякиной на тему «Прислушаться к голосам феминистской поэзии». Этот рассказ о феминистской поэзии никак не связан с Днём защитника отечества. Зато связан с открытием публичной библиотеки ГЦСИ и станет первым событием в её залах.
Фестиваль продолжится 25-го февраля в магазине «Пиотровский». Там Оксана Васякина представит книгу «Рана», за которую была отмечена литературной премией «НОС». А в течение марта пройдут ещё под десяток события фестиваля, включающие литературные лекции, чтение стихов, концерты и перформансы.
Подробнее с программой фестиваля «[СО]гласие» можно ознакомиться на сайте лаборатории «Межа».
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