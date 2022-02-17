С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли почти 13 тысяч тонн снега

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за последние сутки дорожники вывезли с улиц на полигоны почти 13 тысяч тонн снега. Сегодня уборка города продолжается.Ночью в очистке улиц Екатеринбурга от снега участвовал 121 рабочий. Было задействовано 258 спецмашин. За ночь дорожники вывезли 8 784 тонны снежной массы.Днем 21 февраля для уборки мегаполиса задействуют 171 единицу спецтехники и 356 рабочих.