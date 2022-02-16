В Свердловской области студенты техникумов и колледжей вышли с дистанта
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня, 21 февраля, в Свердловской области студенты техникумов и колледжей вышли с дистанта. Они обучались в формате онлайн 2,5 недели.
Напомним, что учеников 2-8-х классов школ и студентов техникумов и колледжей отправили на дистанционное обучение 2 февраля из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Школьники смогли вернуться за парты уже 17 февраля, а студенты – только сегодня.
Напомним, что учеников 2-8-х классов школ и студентов техникумов и колледжей отправили на дистанционное обучение 2 февраля из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Школьники смогли вернуться за парты уже 17 февраля, а студенты – только сегодня.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Студенты колледжей и техникумов в Свердловской области выйдут с дистанта на следующей неделе
16 февраля 2022
16 февраля 2022
Из-за роста заболеваемости в ГИБДД организован прием по записи
12 февраля 2022
12 февраля 2022
Свердловчан предупредили о сильном ветре 18 февраля
17 февраля 2022
17 февраля 2022