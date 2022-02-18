На два дня изменится график работы свердловских отделений Почты России
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области отделения Почты России изменят график работы на 22 и 23 февраля. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
Завтра, 22 февраля, все почтовые отделения в Свердловской области закроются на час раньше. День защитника Отечества, 23 февраля, станет выходным днем для отделений Почты России.
Отметим, что с 24 февраля почтовые отделения вновь будут работать по обычному графику.
Завтра, 22 февраля, все почтовые отделения в Свердловской области закроются на час раньше. День защитника Отечества, 23 февраля, станет выходным днем для отделений Почты России.
Отметим, что с 24 февраля почтовые отделения вновь будут работать по обычному графику.
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