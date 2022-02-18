На два дня изменится график работы свердловских отделений Почты России

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области отделения Почты России изменят график работы на 22 и 23 февраля. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.Завтра, 22 февраля, все почтовые отделения в Свердловской области закроются на час раньше. День защитника Отечества, 23 февраля, станет выходным днем для отделений Почты России.Отметим, что с 24 февраля почтовые отделения вновь будут работать по обычному графику.