Столица Урала заняла четвертое место по качеству уборки снега в российских городах-миллионниках

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге качества уборки улиц в городах-миллионниках. Исследование проводил сервис «SuperJob» на основе мнения населения.«Весь январь и февраль мы опрашивали жителей российских мегаполисов, насколько качественно муниципальные службы справляются с уборкой снега», – рассказали в пресс-службе сервиса.Средний балл везде оказался не высоким. Первое место в этом рейтинге занял Красноярск, жители оценили качество уборки снега на 3,13 балла из 5. Ему с небольшим отрывом уступила Казань с 3,12 балла.Третьим по качеству уборки оказался Омск. Его средний балл качества уборки улиц от снега составляет 2,99 балла. Уральская столица оказалась на четвертой строке с 2,95 балла. И замыкает пятерку лидеров Москва. Ее жители оценили уборку в 2,93 балла.