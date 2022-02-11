В Свердловской области ищут 44-летнего мужчину
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Богдановиче пропал 44-летний Владимир Николаевич Киселев. В последний раз он выходил на связь 12 февраля, и с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Приметы: рост 185 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серые. Одежда, в которой может находиться пропавший неизвестна.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Киселева, просят сообщить информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Приметы: рост 185 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серые. Одежда, в которой может находиться пропавший неизвестна.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Киселева, просят сообщить информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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