Еще 4 676 случаев коронавируса было выявлено среди свердловчан

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Еще 4 676 жителей Свердловской области заразились коронавирусом, из них 1 027 в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число заболевших составляет 313 304.По выздоровлению из больниц было выписано 1 041 пациент. Всего вылечилось от ковида 208 199 человек.С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 10 жителей региона. Всего было зарегистрировано 10 188 летальных исходов.