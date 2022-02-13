Еще 4 676 случаев коронавируса было выявлено среди свердловчан
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Еще 4 676 жителей Свердловской области заразились коронавирусом, из них 1 027 в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный оперштаб. Общее число заболевших составляет 313 304.
По выздоровлению из больниц было выписано 1 041 пациент. Всего вылечилось от ковида 208 199 человек.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 10 жителей региона. Всего было зарегистрировано 10 188 летальных исходов.
По выздоровлению из больниц было выписано 1 041 пациент. Всего вылечилось от ковида 208 199 человек.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 10 жителей региона. Всего было зарегистрировано 10 188 летальных исходов.
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Свердловский оперштаб сообщил о 4 896 заболевших коронавирусом
13 февраля 2022
13 февраля 2022