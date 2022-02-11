Возможность изменения границ Уктусского лесопарка в Екатеринбурге обсудят общественно
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге проведут общественные слушания по вопросу изменений границ особо охраняемой природной территории «Уктусский лесной парк». Запрос на это сделала компания «Уктусские бани», которой позарез понадобилось провести через лес подъездную дорогу к термальному комплексу «Баден Баден». Закон же сделать это по первому желанию коммерсантов, к счастью, не позволяет. Сперва должна быть дана оценка воздействию таких изменений на окружающую среду, пройти общественные обсуждения, а затем и слушания.
Дорогу к «Бадену» хотят проложить по участку с кадастровым номером 66:41:0000000:187395. Сейчас эта территория имеет природоохранный статус. С материалами проекта, которые, в том числе, прогнозируют, как он отразится на всём лесопарке, можно ознакомиться уже сейчас – они выставлены с понедельника в двух точках Екатеринбурга. Одна из них – Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга (переулок Банковский, 1, кабинет 210). Вторая - офис «BADEN family» по адресу улица Сакко и Ванцетти, 99. Замечания и предложения можно будет направить по адресу электронной почты ecology@ekadm.ru либо при помощи «Журнала учёта замечаний и предложений общественности», который должны предоставлять желающим по двум вышеуказанным адреса.
Всем любителям уральской природы большая просьба отнестись к проекту подъездной дороги на Уктусе внимательно и, главное, по возможности поучаствовать в слушаниях, которые состоятся 9-го марта (это будет среда) в зале заседаний по адресу переулок Банковский, 1, кабинет №400. Только массовым посещением подобных мероприятий есть возможность перебить влияние чиновников и заинтересованных бизнесменов на итоги слушаний.
Дорогу к «Бадену» хотят проложить по участку с кадастровым номером 66:41:0000000:187395. Сейчас эта территория имеет природоохранный статус. С материалами проекта, которые, в том числе, прогнозируют, как он отразится на всём лесопарке, можно ознакомиться уже сейчас – они выставлены с понедельника в двух точках Екатеринбурга. Одна из них – Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга (переулок Банковский, 1, кабинет 210). Вторая - офис «BADEN family» по адресу улица Сакко и Ванцетти, 99. Замечания и предложения можно будет направить по адресу электронной почты ecology@ekadm.ru либо при помощи «Журнала учёта замечаний и предложений общественности», который должны предоставлять желающим по двум вышеуказанным адреса.
Всем любителям уральской природы большая просьба отнестись к проекту подъездной дороги на Уктусе внимательно и, главное, по возможности поучаствовать в слушаниях, которые состоятся 9-го марта (это будет среда) в зале заседаний по адресу переулок Банковский, 1, кабинет №400. Только массовым посещением подобных мероприятий есть возможность перебить влияние чиновников и заинтересованных бизнесменов на итоги слушаний.
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