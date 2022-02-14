В Екатеринбурге началось голосование по выбору изображения для памятных монет
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге началось голосование, результаты которого определят, какое здание будет изображено на памятных монетах, посвящённых 300-летию города.
Как рассказал на брифинге глава департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, горожанам предлагают выбрать один из следующих вариантов: здание городской администрации, дом Севастьянова или Водонапорную башню на Плотинке.
Голосование будет проходить на официальном портале Екатеринбурга в течение недели – с 18 по 25 февраля.
Всего Центробанк отчеканит три тысяч серебряных монет, посвященных 300-летию Екатеринбурга. Номинал монет составит три рубля. Планируется, что в оборот они войдут в следующем году.
Как рассказал на брифинге глава департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, горожанам предлагают выбрать один из следующих вариантов: здание городской администрации, дом Севастьянова или Водонапорную башню на Плотинке.
– Все объекты узнаваемы, ценны с архитектурной точки зрения и являются важной частью истории города, – отметил Алексей Прядеин.
Голосование будет проходить на официальном портале Екатеринбурга в течение недели – с 18 по 25 февраля.
Всего Центробанк отчеканит три тысяч серебряных монет, посвященных 300-летию Екатеринбурга. Номинал монет составит три рубля. Планируется, что в оборот они войдут в следующем году.
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