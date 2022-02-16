Министр спорта РФ приехал в Свердловскую область и посетил объекты УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

– Спортивные сооружения УГМК используются не только для команд, играющих в профессиональных лигах. Здесь занимается много детей, что отвечает национальной стратегии развития физической культуры и спорта, ведь все начинается с детства. Хочу выразить признательность руководству компании за содействие в подготовке к Универсиаде и создание комфортных условий для занятий спортом, развитие инфраструктуры и организацию спортивной деятельности. Такие примеры должны быть известны и позиционироваться в России, – говорит Олег Матыцин.



Фото: пресс-служба УГМК

– Это важно для нынешних и будущих поколений, для тех, кто приезжает сюда со всей России и из-за рубежа почувствовать атмосферу, прикоснуться к истории и понять масштабы событий, – считает Олег Матыцин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках рабочего визита в Свердловскую область встретился с гендиректором УГМК Андреем Козицыным и посетил объекты компании. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе УГМК.Олег Матыцин вместе в Андреем Козицыным посетили Дворец спорта УГМК. Министр спорта посмотрел тренировку баскетбольной команды и отметил доступность площадки для спортсменов-любителей и детей.Министру спорта РФ также показали производство АО «Уралэлектромедь» (цех электролиза меди и химико-металлургический цех), а также экспозицию Музея автомобильной техники и Музея авиации «Крылья Победы». Там собрана уникальная коллекция отечественных и зарубежных самолетов 1930 – 1940-х годов.Олег Матыцин заявил, что создание огромного музейного комплекса говорит о желании сохранить уникальные знания о мировом опыте и эпохах становления страны.