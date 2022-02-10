За сутки в Свердловской области подтвердили 5 019 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 5 019 случаев коронавируса. Всего в регионе, по официальным данным, зафиксировано 308 628 заболевших COVID-19.
Госпитализировано еще 638 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 1 034 человек. Всего вылечились 207 158 свердловчан.
Зафиксировано восемь летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом в области – 10 178.
Госпитализировано еще 638 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 1 034 человек. Всего вылечились 207 158 свердловчан.
Зафиксировано восемь летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом в области – 10 178.
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