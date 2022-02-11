На трассе Екатеринбург – Тюмень ночью перекроют движение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ночь на 19 февраля на трассе Екатеринбург – Тюмень перекроют движение. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Движение транспорта будет закрыто на 143-м километре трассы с 00:00 до 04:00 19 февраля. Перекрытие связано с установкой модульного пешеходного перехода. Проезд будет закрыт в оба направления.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать эту информации при планировании маршрута.
Движение транспорта будет закрыто на 143-м километре трассы с 00:00 до 04:00 19 февраля. Перекрытие связано с установкой модульного пешеходного перехода. Проезд будет закрыт в оба направления.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать эту информации при планировании маршрута.
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