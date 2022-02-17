В Свердловской области сегодня действуют 19 выездных пунктов вакцинации

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 18 февраля, мобильные пункты вакцинации против коронавируса работают в восьми городах Свердловской области. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией опубликовал график их работы.В пятницу в Свердловской области действуют 19 выездных пунктов вакцинации. Чтобы поставить прививку, необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.Как отмечают в региональном оперштабе, привиться вакциной «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.