В Свердловской области сегодня действуют 19 выездных пунктов вакцинации
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 18 февраля, мобильные пункты вакцинации против коронавируса работают в восьми городах Свердловской области. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией опубликовал график их работы.
В пятницу в Свердловской области действуют 19 выездных пунктов вакцинации. Чтобы поставить прививку, необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Как отмечают в региональном оперштабе, привиться вакциной «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
В пятницу в Свердловской области действуют 19 выездных пунктов вакцинации. Чтобы поставить прививку, необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Как отмечают в региональном оперштабе, привиться вакциной «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник.
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