Чип-визитки для чиновников разработают в Уральском институте управления
Общество
В филиале Президентской академии в Екатеринбурге придумают перечень должностей чиновников цифрового будущего. Основой классификации станут навыки, которые однозначно будут востребованы через 10-15 лет. Для точного обозначения функций, которые в идеале должны быть понятны тем, кто сейчас еще ходит в детский сад, сотрудники Уральского института управления – филиала РАНХиГС (второе название Президентской академии) привлекут абитуриентов новой приемной кампании - сезона-2021.
Старшеклассники в прямом эфире разработают тексты для чип-визиток чиновников будущего.
«Мы хотим подключить к процессу проектирования руководителей нового поколения тех, кто со школьной скамьи мечтает управлять обществом, заниматься менеджментом и защищать права граждан – наших будущих абитуриентов. Мы понимаем, что в абсолютном цифровом мире, куда мы всем миром движемся, вокруг нас будут не просто чиновники, юристы и экономисты. А кто? Над этим мы и предлагаем подумать продвинутым уральским старшеклассникам», - заявили в Центре общественных связей Уральского института управления.
Ожидается, что совместные идеи школьников и вузовских ученых пополнят перечень Атласа новых профессий, где набор управленческих компетенций пока весьма скуден.
Сеанс деловой игры состоится 31 октября в 12.00 екатеринбургского времени в рамках Дня открытых дверей УИУ РАНХиГС. Прямая трансляция на странице в ВК - https://vk.com/uiuranepa?w=wall-86416652_1712
Предварительная запись на проект обязательна по ссылке: https://portal.ui.ranepa.ru/pub/form/11_registratsiya_na_den_otkrytykh_dverey_uiu_rankhigs_online/jzmzth/
Старшеклассники в прямом эфире разработают тексты для чип-визиток чиновников будущего.
«Мы хотим подключить к процессу проектирования руководителей нового поколения тех, кто со школьной скамьи мечтает управлять обществом, заниматься менеджментом и защищать права граждан – наших будущих абитуриентов. Мы понимаем, что в абсолютном цифровом мире, куда мы всем миром движемся, вокруг нас будут не просто чиновники, юристы и экономисты. А кто? Над этим мы и предлагаем подумать продвинутым уральским старшеклассникам», - заявили в Центре общественных связей Уральского института управления.
Ожидается, что совместные идеи школьников и вузовских ученых пополнят перечень Атласа новых профессий, где набор управленческих компетенций пока весьма скуден.
Сеанс деловой игры состоится 31 октября в 12.00 екатеринбургского времени в рамках Дня открытых дверей УИУ РАНХиГС. Прямая трансляция на странице в ВК - https://vk.com/uiuranepa?w=wall-86416652_1712
Предварительная запись на проект обязательна по ссылке: https://portal.ui.ranepa.ru/pub/form/11_registratsiya_na_den_otkrytykh_dverey_uiu_rankhigs_online/jzmzth/
Еще два университета в Екатеринбурге уходят на дистант
27 октября 2020
27 октября 2020
40 вузов страны на площадке РАНХиГС в Екатеринбурге разработали комплекс мер для привлечения студентов из-за рубежа
21 октября 2020
21 октября 2020
В столице Урала появится улица 100-летия УрФУ
23 октября 2020
23 октября 2020