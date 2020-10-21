Роспотребнадзор рекомендовал запретить работу общепита по ночам

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в России. Глава ведомства Анна Попова подписала соответствующее постановление.— Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках в лифтах, — написано в постановлении.Кроме того, рекомендовано запретить работу общепита и проведение развлекательных мероприятий с 23:00 до 6:00.— Посмотрел сейчас само Постановление Главного санврача РФ. Речи о прямом запрете работы заведений общепита после 23 часов по всей стране все-таки не идёт. В документ говорится о том, что каждому вашему должностному лицу региона рекомендовано ввести такой режим. Большая разница все-таки, — отметил депутат Госдумы Дмитрий Ионин в телеграм-канале.